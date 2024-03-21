Політика

Кулеба зустрівся з головою Військового комітету НАТО

21 Березня 2024 14:51
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нато, кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером / МЗС

Міністр закордонних справ України зустрівся з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером, який зараз перебуває в Україні та наголосив на важливості продовження підтримки України.

Про це повідомили в МЗС.

Під час зустрічі Кулеба відзначив важливу роль держав-членів НАТО у наданні Україні всебічної допомоги задля відбиття збройної агресії РФ. Він також наголосив на важливості продовження підтримки України, зокрема, надання критично важливих видів озброєнь та військової техніки.

Також під час зустрічі обговорили перспективи забезпечення бойової підготовки українських військовослужбовців і тісної кооперації оборонних індустрій України та союзників.

“Глава МЗС закликав до нарощування підтримки України з боку НАТО, насамперед летальним озброєнням, повернення до практики тренувань в Україні, розгортання ремонтних баз в Україні”, — йдеться у повідомленні.

Також Кулеба і Бауер обговорили очікування від Вашингтонського саміту НАТО.


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