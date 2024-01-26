Кулеба повідомив, що Україна та Данія планують обговорити спільне виробництво дронів

Уряди України й Данії організують Форум оборонних індустрій, на якому особливо сфокусуються на спільних проєктах з виробництва БПЛА.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з данським колегою Ларсом Люкке Расмуссеном, повідомляє “Європейська правда”

Расмуссен під час візиту до Миколаєва 26 січня обговорив з Кулебою проведення цього форуму.

Голова українського МЗС сказав, що під час обговорення з Расмуссеном приділив увагу співробітництву в оборонній сфері та звернув увагу, що Данія має серйозний потенціал у виробництві дронів.

“Тому ми домовились, що Міністерство закордонних справ спільно з Міноборони та залученням Міністерства стратегічних галузей промисловості організує українсько-данський Форум оборонних індустрій. Зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів”, – додав він.