Кулеба поспілкувався з новим очільником МЗС Словаччини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який перебуває з дводенним візитом у Брюсселі, у вівторок провів першу зустріч із новим головою словацького МЗС Юраєм Бланаром.

Про це він написав у Twitter (X).

Кулеба назвав зустріч зі словацьким колегою “конструктивню” і подякував йому за однозначну підтримку Словаччиною суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

“Важливо також, що Словаччина продовжить брати участь у спільній роботі над “формулою миру” й готова підтримати рішення ЄС про початок переговорів про вступ України до ЄС у грудні”, – додав міністр.

Голова МЗС окремо подякував словацькому колезі за підтвердження того, що співпраця в оборонній промисловості між компаніями обох країн продовжиться, а ремонтний хаб у Словаччині також продовжить свою роботу.

До призначення на посаду голови МЗС Словаччини Юрай Бланар був відомий заявами про те, що лідери України “мовчать про крайній український націоналізм”. Він заявляв, що наслідком Революції гідності у 2014 році “стала фрагментація України і громадянська війна”.