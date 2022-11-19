Кремль не зупиняв мобілізацію, готується до чергової хвилі – ISW

Російські офіційні особи готуються до подальшої прихованої мобілізації, навіть коли триває осінній призов, що, ймовірно, ще більше переповнить і без того перевантажений російський апарат формування збройних сил таким чином, що зашкодить розвитку мобілізованих і призовних військовослужбовців.

Російські Telegram-канали 18 листопада активно обговорювали ознаки того, що Кремль готується до другої хвилі мобілізації, і розповсюдили зображення повістки про призов, яку отримав житель Санкт-Петербурга, якому нібито сказали з’явитися за мобілізацією в січні 2023 року, незважаючи на заяви про офіційне закінчення часткової мобілізації 31 жовтня, повідомляє ISW.

18 листопада незалежне російське видання опублікувало розслідування, згідно з яким державні структури та підприємства продовжують готувати своїх працівників до мобілізації, відправляючи їх на різні навчальні програми та мобілізаційні навчальні курси.

Інше російське видання зазначало, що Одинцовський гарнізонний військовий суд Московської області ненавмисно підтвердив, що мобілізація триває, незважаючи на її формальне завершення.

Як повідомляється, суд звинуватив мобілізованого у побитті свого командира 13 листопада «під час виконання ним обов’язків військової служби або у зв’язку з виконанням цих обов’язків під час мобілізації», що свідчить про те, що суд діє за законом. Тому, що мобілізація все ще триває.

Продовження таємних мобілізаційних зусиль і потенційна підготовка до іншої хвилі мобілізації разом із поточним осіннім циклом призову, ймовірно, додадуть суттєвого навантаження на і без того переобтяжений російський апарат формування збройних сил.

Як вважають у ISW, Путін, ймовірно, наказав припинити часткову мобілізацію, щоб звільнити бюрократичні та адміністративні можливості для призову на 1 листопада. Однак очевидно, що російська влада ніколи повністю не припиняла мобілізаційні зусилля, а це означає, що обмежена кількість мобілізованих новобранців все ще змушена проходити систему навчання в той самий час, коли призовники проходять власний цикл підготовки.

Це, ймовірно, призведе до ще нижчої якості навчання як мобілізованих новобранців, так і військовозобов’язаних, оскільки вони конкурують за недостатній рівень підготовки.