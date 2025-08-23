Красний Сулин без води: пожежу на Новошахтинському НПЗ гасять третю добу після атаки дронів

У Ростовській області третю добу ліквідовують масштабну пожежу на Новошахтинському нафтопереробному заводі, яка виникла після нічної атаки українських безпілотників. Про це повідомила міністр ЖКГ регіону Антоніна Пшенична.

Через гасіння пожежі без водопостачання залишилося місто Красний Сулин із населенням близько 35 тисяч осіб. Влада обіцяє підвезення води автоцистернами. Жителі Новошахтинська скаржаться на сильний сморід, але чиновники стверджують, що перевищення небезпечних показників у повітрі немає.

Реклама

Реклама

Новошахтинський НПЗ вважається одним із найбільших постачальників пального на півдні Росії. Останніми тижнями тамтешній дефіцит бензину вже призвів до рекордного зростання оптових цін на біржі та перебоїв із заправками.

Тим часом на Сахаліні місцева влада обмежила продаж бензину АІ-92 — не більше 10 літрів в одні руки. Про нестачу пального і черги на АЗС також повідомляли у Приморському краї, Забайкаллі та в окупованому Криму. За даними Reuters, після серії українських атак роботу зупинили чотири великі російські НПЗ, ще один зменшив виробництво удвічі.