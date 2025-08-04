Корупція на закупівлі дронів: Гайдай і Кузнєцов отримали підозри

НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом особам у межах справи про корупцію під час закупівель дронів і систем радіоелектронної боротьби для Нацгвардії.
Підозрювані:
- колишній голова Луганської ОДА Сергій Гайдай;
- народний депутат України Олексій Кузнєцов;
- керівник міської військової адміністрації;
- командир військової частини НГУ;
- фактичний бенефіціар підприємства-виробника БпЛА;
- директорка цього ж підприємства.
Гайдаю і Кузнєцову інкримінують привласнення коштів, отримання хабарів і зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 ККУ). Бенефіціару й директорці компанії також закидають перешкоджання законній діяльності ЗСУ — вони, за даними слідства, за гроші оформлювали бронювання для осіб, аби ті уникнули мобілізації.
За інформацією слідства, у 2024–2025 роках організована група систематично розкрадала бюджетні кошти, виділені місцевими органами влади на потреби оборони.
Серед встановлених епізодів — закупівля систем РЕБ і FPV-дронів за завищеними цінами. Учасники схеми отримували до 30% суми контракту у вигляді хабарів.
До суду скеровано клопотання про арешт нардепа з альтернативою внесення 30 млн грн застави. Також клопотання щодо інших підозрюваних уже на розгляді.