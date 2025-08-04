        Кримінал

        Корупція на закупівлі дронів: Гайдай і Кузнєцов отримали підозри

        Федір Олексієв
        4 Серпня 2025 13:11
        читать на русском →

        НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом особам у межах справи про корупцію під час закупівель дронів і систем радіоелектронної боротьби для Нацгвардії.

        Підозрювані:

        Реклама

        • колишній голова Луганської ОДА Сергій Гайдай;
        • народний депутат України Олексій Кузнєцов;
        • керівник міської військової адміністрації;
        • командир військової частини НГУ;
        • фактичний бенефіціар підприємства-виробника БпЛА;
        • директорка цього ж підприємства.

        Гайдаю і Кузнєцову інкримінують привласнення коштів, отримання хабарів і зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 ККУ). Бенефіціару й директорці компанії також закидають перешкоджання законній діяльності ЗСУ — вони, за даними слідства, за гроші оформлювали бронювання для осіб, аби ті уникнули мобілізації.

        За інформацією слідства, у 2024–2025 роках організована група систематично розкрадала бюджетні кошти, виділені місцевими органами влади на потреби оборони.

        Серед встановлених епізодів — закупівля систем РЕБ і FPV-дронів за завищеними цінами. Учасники схеми отримували до 30% суми контракту у вигляді хабарів.

        До суду скеровано клопотання про арешт нардепа з альтернативою внесення 30 млн грн застави. Також клопотання щодо інших підозрюваних уже на розгляді.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини