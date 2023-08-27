Кримінал

Контррозвідка СБУ атакувала Курський аеродром

27 Серпня 2023 16:10
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сбу

Вночі 27 серпня літаки на Курському аеродромі атакувала військова контррозвідка Служби безпеки України. Про це LIGA.net повідомили джерела у СБУ.

“Дрони-камікадзе військової контррозвідки СБУ відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед уражених цілей – радари комплексу С-300 та два “Панцирі”.

Майже всі безпілотники СБУ досягли своїх цілей. За попередньою інформацією, лише три з них було збито ППО Росії.

Точні наслідки поразок та кількість загиблих та поранених будуть відомі найближчим часом, повідомили джерела.

Операцію провели військові контррозвідники із 13-го Головного управління СБУ.


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