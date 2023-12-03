Концерн BAE Systems відновлює виробництво БМП Bradley та гаубиць M777

Концерн BAE Systems відновлює виробництво бойових машин піхоти M2 Bradley та 155-мм гаубиць М777. Відповідну заяву зробив Том Арсено, виконавчий директор BAE Systems у Сполучених Штатах у інтерв’ю Defense News, пише ZN.ua.

Арсено заявив, що компанія зараз працює над заміщенням бойових машин та боєприпасів, які були передані Україні у якості військової допомоги.

До прикладу, армія США збільшила замовлення на бронетранспортери AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle), які вважаються покращеною заміною для БТР М113.

Також повідомляється, що компанія BAE Systems працює над відновленням виробництва 155-мм гаубиць М777, попит на які зріс одразу після початку російсько-української війни.

“Зараз, з огляду на підвищену увагу до важливості артилерії в таких конфліктах, як цей, інтерес до неї відновився. Армія працює з нами над його відновленням”, – сказав Арсено.

На питання журналістів про перегляд доцільності виробництва деяких зразків озброєння Арсено відповів, що компанія отримала замовлення на близько 100 нових M2 Bradley.

“І хоча ми планували згорнути виробництво Bradley протягом наступних кількох років, у нас є замовлення на сотні інших, новіших машин”, – сказав він.