Політика

Концерн BAE Systems відновлює виробництво БМП Bradley та гаубиць M777

3 Грудня 2023 18:34
читать на русском →
зброя

Концерн BAE Systems відновлює виробництво бойових машин піхоти M2 Bradley та 155-мм гаубиць М777. Відповідну заяву зробив Том Арсено, виконавчий директор BAE Systems у Сполучених Штатах у інтерв’ю Defense News, пише ZN.ua.

Арсено заявив, що компанія зараз працює над заміщенням бойових машин та боєприпасів, які були передані Україні у якості військової допомоги.

До прикладу, армія США збільшила замовлення на бронетранспортери AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle), які вважаються покращеною заміною для БТР М113.

Також повідомляється, що компанія BAE Systems працює над відновленням виробництва 155-мм гаубиць М777, попит на які зріс одразу після початку російсько-української війни.

“Зараз, з огляду на підвищену увагу до важливості артилерії в таких конфліктах, як цей, інтерес до неї відновився. Армія працює з нами над його відновленням”, – сказав Арсено.

На питання журналістів про перегляд доцільності виробництва деяких зразків озброєння Арсено відповів, що компанія отримала замовлення на близько 100 нових M2 Bradley.

“І хоча ми планували згорнути виробництво Bradley протягом наступних кількох років, у нас є замовлення на сотні інших, новіших машин”, – сказав він.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Грудня 2023 17:55

У Херсоні після обстрілу зросла кількість загиблих і поранених
3 Грудня 2023 18:34

Концерн BAE Systems відновлює виробництво БМП Bradley та гаубиць M777
3 Грудня 2023 17:46

“З чого ви взяли?” Гуменюк спростувала інформацію про своє звільнення
3 Грудня 2023 16:48

Польща передала Україні вісімнадцять гаубиць Krab
3 Грудня 2023 16:15

РФ готується запустити чергову хвилю дезінформації
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
усі думки