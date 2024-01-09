Комітет Ради розгляне законопроєкт про мобілізацію у середу 

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки переніс на середу 10 січня розгляд урядового законопроєкта щодо мобілізації.

Про це повідомив нардеп фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram

“Так, комітет оборони сьогодні засідання завершив і переніс питання по мобілізації на завтра.

Відповідно завтра (найбільш вірогідно) підготують рішення по рекомендації ухвалення урядового закону за основу з пропозиціями від комітета (які мають бути враховані до другого читання) і в зал законопроєкт піде 11 січня на голосування у першому читанні”.