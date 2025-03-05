Команди України та США зустрінуться вже найближчим часом, – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що переговорні команди України та США можуть зустрітися вже найближчим часом.

Про це Андрій Єрмак повідомив після телефонної розмови з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом.

“Провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом, обговорили подальші кроки на шляху до справедливого і міцного миру”, – повідомив Єрмак.

Як розповів керівник ОП, під час розмови також обмінялися думками щодо безпекових питань та узгодження позицій у рамках двосторонніх відносин між Україною та США.

“Домовилися про зустріч наших команд найближчим часом для продовження цієї важливої роботи”, – додав глава ОП.

Як раніше заявив Президент України Володимир Зеленський, робота над цією зустріччю розпочалася вже сьогодні.

“Всі бачать, наскільки швидко розвиваються дипломатичні події. Сьогодні наші команди України та Сполучених Штатів Америки почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майк Волц. Є позитивний рух, сподіваємось на перші результати наступного тижня”, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.