Колишнього російського агента в США Роберта Ханссена знайдено мертвим у в’язниці

Роберта Ханссена, який зізнався в роботі на радянську та російську розвідку, колишнього контррозвідника ФБР, знайдено мертвим у в’язниці суворого режиму у Флоренсі (штат Колорадо). 79-річний Ханссен із 2002 року відбував там довічне ув’язнення, повідомляє The New York Times.

Роберт Ханссен отримав понад 1,4 мільйона доларів готівкою, діамантами та грошима, переведеними на російські рахунки. Його справу розслідували триста агентів.

Як повідомляє ВВС, завдяки своїй ролі в контррозвідці він мав доступ до секретної інформації і в 1985 році почав відправляти матеріали до Москви. З 12 січня 1976 року у листуванні зі своїми кураторами він використав псевдонім “Рамон Гарсія”.

Після того, як у 1994 році ФБР заарештувало шпигуна Олдрича Хейзена Еймса, у бюро переконалися, що витік інформації продовжується. Це й спричинило початок розслідування щодо Ханссена.

Він уже збирався йти на пенсію, коли слідчі заманили його назад до штаб-квартири ФБР, щоб ретельніше поспостерігати за його діяльністю. Роберту Ханссену доручили фальшиве завдання.

З січня 2001 року він почав працювати у штаб-квартирі ФБР, у його кабінеті були встановлені приховані камери та мікрофони. Через місяць слідчі дізналися, що він мав сховати щось у схованці в парку. Роберт Ханссен був затриманий на місці злочину.