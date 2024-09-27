Політика

Колишнього міністра оборони Сігеру Ісібу призначили прем’єром Японії 
27 Вересня 2024 14:04
читать на русском →
японія
Сігера Ісіба / Фото з відкритих джерел

Колишній міністр оборони Японії Сігера Ісіба стане прем’єр-міністром країни.

Про це повідомляє видання Kyodo.

Зазначається, що у другий тур голосування пройшли Сігеру Ісіба та міністр економічної безпеки Санае Такаїті. За результатами Ісіба отримав 215 голосів, Такаїті – 194.

Другий тур голосування відбувся після того, як жоден із кандидатів не набрав більшості з 735 дійсних голосів, поданих депутатами та рядовими членами ЛДП у першому турі.

Оскільки керівна коаліція партії ЛДП контролює японський парламент, тепер 67-річний Ісіба стане новим прем’єр-міністром країни. Це станеться наступного тижня.

Загалом у виборах лідера ЛДП взяли участь дев’ять кандидатів, зокрема дві жінки.

1 жовтня чинний прем’єр Японії Фуміо Кісіда та його кабінет міністрів складуть повноваження. Новообраний лідер ЛДП та прем’єр зі схвалення парламенту має сформувати новий кабінет міністрів. При цьому термін повноважень нинішнього складу нижньої палати парламенту спливає у жовтні 2025 року.

Проте, як пише видання, очікується, що Ісіба оголосить дострокові. Спостерігачі вважають, що вони можуть пройти за кілька тижнів після обрання нового лідера ЛДП.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Вересня 2024 15:36

В жовтні у застосунку “Резерв+” з’явиться функція рекрутингу
27 Вересня 2024 16:31

Померла знаменита британська акторка Меггі Сміт
27 Вересня 2024 15:07

FT: Якість українських новобранців викликає багато питань
27 Вересня 2024 13:18

Між військовим та очільником управління роботи з проблемними активами Нацбанку сталася сутичка у Києві
27 Вересня 2024 12:44

Удар по управлінню Нацполіції у Кривому Розі: постраждало 5 людей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
усі думки