Колишнього міністра оборони Сігеру Ісібу призначили прем’єром Японії 

Колишній міністр оборони Японії Сігера Ісіба стане прем’єр-міністром країни.

Про це повідомляє видання Kyodo.

Зазначається, що у другий тур голосування пройшли Сігеру Ісіба та міністр економічної безпеки Санае Такаїті. За результатами Ісіба отримав 215 голосів, Такаїті – 194.

Другий тур голосування відбувся після того, як жоден із кандидатів не набрав більшості з 735 дійсних голосів, поданих депутатами та рядовими членами ЛДП у першому турі.

Оскільки керівна коаліція партії ЛДП контролює японський парламент, тепер 67-річний Ісіба стане новим прем’єр-міністром країни. Це станеться наступного тижня.

Загалом у виборах лідера ЛДП взяли участь дев’ять кандидатів, зокрема дві жінки.

1 жовтня чинний прем’єр Японії Фуміо Кісіда та його кабінет міністрів складуть повноваження. Новообраний лідер ЛДП та прем’єр зі схвалення парламенту має сформувати новий кабінет міністрів. При цьому термін повноважень нинішнього складу нижньої палати парламенту спливає у жовтні 2025 року.

Проте, як пише видання, очікується, що Ісіба оголосить дострокові. Спостерігачі вважають, що вони можуть пройти за кілька тижнів після обрання нового лідера ЛДП.