Суспільство

Колишній Одеський воєнком заарештований 

25 Липня 2023 20:13
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одеса, суд

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову – тримання під вартою на протязі 2-х місяців з можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Зазначимо, 24 липня працівники ДБР спільно з прокурорами ОГП затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Борисова підозрюють:

  • у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи
  • у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану;
  • в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану.

Санкції статей передбачають обмеження волі до 10 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.


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