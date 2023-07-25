Колишній Одеський воєнком заарештований 

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову – тримання під вартою на протязі 2-х місяців з можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень.
Про це повідомляє “Суспільне”.
Зазначимо, 24 липня працівники ДБР спільно з прокурорами ОГП затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.
Борисова підозрюють:
- у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи
- у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану;
- в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану.
Санкції статей передбачають обмеження волі до 10 років позбавлення волі.
Слідчі дії тривають.