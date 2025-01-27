Колаборанти з Харкова отримали реальні терміни ув’язнення

За матеріалами СБУ, двоє російських поплічників, які проводили підривну діяльність проти Сил оборони у Харкові, отримали реальні терміни ув’язнення.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Одним із засуджених є 56-річний російський шпигун, який працював у місцевому банку та передавав координати для ракетних ударів по важливих об’єктах Харківщини. Зловмисник також намагався використати свою знайому – чиновницю з доступом до конфіденційної інформації, щоб отримати геолокації цілей для агресора.

СБУ викрила шпигуна, і, зважаючи на його співпрацю зі слідством, суд призначив йому 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інша засуджена, 42-річна мешканка Харкова, активно сприяла російській пропаганді, публічно виправдовуючи удари по місту та дискредитуючи Сили оборони.

Також жінка збирала геолокації українських блокпостів, розташування зенітно-ракетних комплексів ППО та наслідки ворожих ударів.

Суд призначив жінці 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.