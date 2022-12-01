Суспільство

Кличко не виключає, що мешканці Києва можуть залишитися без опалення до весни

1 Грудня 2022 21:25
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київ, тепло

Київ може залишитись без опалення до весни, якщо взимку російські обстріли пошкодять об’єкти критичної інфраструктури міста та їх не вдасться відновити за добу. Про це на Київському безпековому форумі заявив мер міста Віталій Кличко.

“Якщо протягом 24 годин при температурі -5°C (на вулиці) не буде опалення та води, нам потрібно буде зливати системи опалення, тому що це може призвести до пошкодження систем життєзабезпечення. Ми будемо змушені зливати воду. Це означає, що до весни подати воду буде дуже складно. І на початок весни будуть складні виклики”, – сказав він.

За словами Кличка, у такому разі температура у квартирах киян дуже швидко може досягти температури повітря на вулиці. Також, наголосив він, залишається загроза руйнування системи електропостачання у всьому місті.

Мер вкотре закликав мешканців Києва бути готовими до різних сценаріїв, зокрема до найгіршого. Кличко запевнив, що влада міста також готується до таких сценаріїв — запускає маленькі котельні, обладнає генераторами «острівці», де люди зможуть бути в теплі.

При цьому він зазначив, що «пункти незламності» – не панацея. «У Києві на сьогоднішній день перебувають 3,5 мільйона людей. 430 пунктів обігріву – це смішно. І 500 не допоможе, і п’ять тисяч буде мало. Не дай боже ситуації, при якій вони захлинуться від кількості людей. Вони робляться не для того, щоби там жити. Це для тимчасового перебування», – зазначив мер.


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