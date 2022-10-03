Кім Кардаш’ян оштрафована на $1,26 млн за рекламу криптовалюти

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США оштрафувала телезірку Кім Кардаш’ян на $1,26 млн за рекламу криптовалютних активів у Instagram.

Як йдеться у прес-релізі SEC, Кардаш’ян прорекламувала токен EthereumMax, не вказавши, що вона отримала за розміщення поста винагороду у розмірі $250 тис., передає Reuters.

Кардаш’ян написала про EthereumMax торік у пості у своєму акаунті в Instagram. “Це не фінансова порада, але я просто ділюся тим, що мені розповіли друзі про токені EthereumMax”, – написала вона, прикріпивши до повідомлення посилання на ресурс, де можна купити вказані активи.

Крім штрафу, Кардаш’ян зобов’язалася співпрацювати зі слідством та не рекламувати криптовалюти протягом трьох років.

“Цей випадок є нагадуванням про те, що коли зірки та інфлюєнсери просувають інвестиційні продукти, включаючи криптовалютні активи, це не означає, що такі продукти підходять інвесторам, – зазначив глава SEC Гері Генслер. – Ми закликаємо інвесторів оцінювати інвестиційні ризики та можливості, виходячи із власних фінансових цілей”.

Статки Кардаш’ян оцінюються в $1,8 млрд.