Кількість боїв на Покровському напрямку збільшилася до 56, — Генштаб

Розпочалася 1268 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. З 13 по 14 серпня на фронті зафіксовано 148 боїв. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 56 атак, на Новопавлівському напрямку ворог штурмував 14 разів, на Лиманському напрямку відбито 13 штурмів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5758 обстрілів, з них 82 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4423 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів:

Бояро-Лежачі, Біловоди Сумської області;

Покровське Дніпропетровської області;

Успенівка, Новоандріївка, Приморське, Оріхів, Червона Криниця Запорізької області;

Антонівка Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян. Противник завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіаційних бомб та здійснив 289 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 14 штурмових дій окупаційних військ в районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення. Ворог атакував у бік Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 56 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне.

Новопавлівський, Придніпровський, Оріхівський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 14 спроб прорвати оборонні рубежі ЗСУ в районах населених пунктів Маліївка, Товсте, Шевченко та Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну спробу просунутись вперед поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку противник наступав поблизу населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили чотири спроби агресора просунутися вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.