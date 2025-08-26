Кількість боїв на фронті збільшилася до 174: найгарячіше на Покровському напрямку

Розпочалася 1280 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. З 25 по 26 серпня на фронті відбулося 174 боєзіткнень. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 43 атаки, на Лиманському напрямку росіяни штурмували 28 разів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби загарбники завдали 67 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4807 дронів-камікадзе та здійснили 4774 обстріли по позиціях ЗСУ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаційних ударів по районах населених пунктів:

Стара Гута Сумської області;

Костянтинівка Донецької області;

Гаврилівка Дніпропетровської області;

Білогір’я, Залізничне, Малокатеринівка, Омельник, Лук’янівське Запорізької області;

Вірівка, Одрадокам’янка Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили п’ять атак окупантів. Також противник завдав шести авіаударів, скинувши при цьому 11 КАБів, здійснив 179 обстрілів, зокрема 5 — із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Українські оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполя і Серебрянки.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників в районах, Федорівки, Григорівки та у бік Серебрянки.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 13 боєзіткнень, окупант намагався просуватись в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 43 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне.

Новопавлівський, Придніпровський, Оріхівський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку мала місце атака росіян в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися у районі Плавнів та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку війська агресора тричі здійснили марні спроби просунутися уперед на позиції підрозділів ЗСУ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.