Кернеса усунули від керівництва “Блоком Кернеса” у Харківській обласній раді

Фракція партії «Блок Кернеса – Успішний Харків» в Харківській обласній ради змінила керівника.

Сьогодні на засіданні фракції депутати більшістю голосів усунули від виконання обов‘язків голови фракції Кирила Кернеса, повідомляється на Facebook-сторінці фракції.

Основною причиною для його заміни депутати назвали те, що від початку війни він жодного разу не висловив своєї позиції щодо військової агресії росії проти України, а також з 24-го лютого поточного року самоусунувся від керівництва фракцією.

Також депутати «Блок Кернеса – Успішний Харків» заявили про недотримання Кирилом Кернесом фракційної дисципліни.

“Замість Кирила Кернеса керівником фракції депутати обрали його заступника Віталія Панова”, – йдеться у повідомленні.

Ще одним рішенням депутатів стало виключення з фракції депутатів Альберта Кононенка, Павла Столбового та Володимира Святаша.