Суспільство

Кернеса усунули від керівництва “Блоком Кернеса” у Харківській обласній раді

6 Жовтня 2022 18:50
14
облрада

Фракція партії «Блок Кернеса – Успішний Харків» в Харківській обласній ради змінила керівника.

Сьогодні на засіданні фракції депутати більшістю голосів усунули від виконання обов‘язків голови фракції Кирила Кернеса, повідомляється на Facebook-сторінці фракції.

Основною причиною для його заміни депутати назвали те, що від початку війни він жодного разу не висловив своєї позиції щодо військової агресії росії проти України, а також з 24-го лютого поточного року самоусунувся від керівництва фракцією.

Також депутати «Блок Кернеса – Успішний Харків» заявили про недотримання Кирилом Кернесом фракційної дисципліни.

“Замість Кирила Кернеса керівником фракції депутати обрали його заступника Віталія Панова”, – йдеться у повідомленні.

Ще одним рішенням депутатів стало виключення з фракції депутатів Альберта Кононенка, Павла Столбового та Володимира Святаша.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
Александр КИРШ

РасПУТИН: почему его не убивают
усі думки
ТОП-новини
6 Жовтня 2022 18:22
38

У Сватово росіяни замінували основні інфраструктурні об’єкти – Генштаб
6 Жовтня 2022 18:50
14

Кернеса усунули від керівництва “Блоком Кернеса” у Харківській обласній раді
6 Жовтня 2022 18:11
18

Росія вивезла з Білорусі до 30 вагонів із боєприпасами на Донецький та Херсонський напрямки
6 Жовтня 2022 17:23
135

Подробиці атаки Харкова дронами-камікадзе (фото)
6 Жовтня 2022 16:58
39

Зеленський вніс кандидатуру Пишного на посаду глави Нацбанку
Останні новини
усі новини