Депутати Львівської облради отримали повістки 

4 липня перед засіданням Львівської обласної ради депутатам вручили повістки.

Про це повідомляє Суспільне.

“Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили Повістки. Слава Україні!”.

Він не уточнив, скільки депутатів їх отримали.

Інформацію про вручення повісток депутатам перед засіданням підтвердила начальниця пресслужби Львівського ТЦК та СП Марія Левко. За її словами, повістки вручили в межах мобілізаційних заходів в Україні.