Харківська облрада не змогла позбавити Суркіса почесного звання

Харківська облрада не змогла позбавити Григорія Суркіса звання Почесного громадянина Харківської області. Про це повідомила голова фракції “Європейська солідарність” в облраді Галина Куц, повідомляє SQ.

За її словами, потрібний був 61 голос “за”. За попередніми даними, за позбавлення Суркіса звання проголосували 32 депутати, 11 – проти та двоє “утрималися”. Перед голосуванням було зареєстровано 88 депутатів, але решта просто не натискала кнопки.

2019 року Суркіс став нардепом від ОПЗЖ. Цю партію заборонено з 2022 року, тоді ж Григорій Суркіс вийшов із партії. За даними ЗМІ, у квітні 2023 року Суркіс був помічений у Ніцці.

Загалом у списку почесних громадян Харківської області – 69 осіб. Наприкінці 2022 року депутатів від ОПЗЖ Ігоря Райніна та Володимира Святаша позбавили звань “почесних громадян Харківської області”.