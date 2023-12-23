На Харківщині прийняли Програму підтримки Захисників і Захисниць

Програму підтримки Захисників і Захисниць прийняли на Харківщині. Відповідне рішення ухвалили на сесії Харківської обласної ради 23 грудня.

Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей в Харківській області розрахована на 2024 – 2028 роки.

«Наразі в області зареєстровані більше 63 тисяч ветеранів війни та членів їхніх родин, з них 29 тисяч учасників бойових дій під час АТО/ООС. Але ми розуміємо, що ця цифра буде збільшуватися. Спільно з обласною радою ми розробили унікальну програму. Я дякую всім депутатам, які сьогодні проголосували за її прийняття. Головна мета Програми – забезпечити підтримкою кожного захисника й захисницю!», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Заступниця начальника обласної військової адміністрації Віта Ковальська розповіла, що Програма передбачає понад 527 мільйонів гривень фінансування з обласного та місцевих бюджетів.

«Розробляючи обласну програму, прагнули врахувати, чим саме на місцевому рівні можемо підтримати наших захисників і захисниць. Зокрема, передбачили допомогу при купівлі житла, в оплаті комунальних послуг, навчанні. Запланували адресні виплати дітям загиблих воїнів, започатковуємо нову обласну відзнаку. Також підтримуємо наших захисників-спортсменів», – зауважила Віта Ковальська.

Так, Комплексна Програма передбачає будівництво та реконструкцію об’єктів реабілітації, закупівлю обладнання.

Враховано погашення 3% та 6% ставок на кредитування українських захисників і захисниць при купівлі житла.

Заплановано покриття 50% плати за житлово-комунальні послуги українських воїнів і членів їх родин у Харківській області.

З обласного бюджету буде відшкодовано 20 тисяч гривень за кожен навчальний рік захисника, який бажає здобути вищу освіту в ВНЗ Харківської області.

Щомісячна грошова допомога в розмірі 8 тисяч гривень надходитиме дітям загиблих захисників і захисниць, які втратили батьків, не набувши повноліття.

Буде започатковано нову відзнаку для Харківського регіону із нагородою в 20 тисяч гривень.

Українські воїни, які беруть участь у міжнародних змаганнях, отримають виплати за призові місця в розмірі 100 тисяч гривень, а їхні тренери – 80 тисяч гривень.