Суспільство

Харківська облрада просить парламент перейменувати село Ватутіне на Залужне

15 Лютого 2023 10:10
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облрада

Харківська обласна рада просить Верховну Раду України перейменувати село Ватутіне на Залужне.

«Село Нововодолазької громади відмовляється від назви, яка є іменем радянського генерала», – йдеться в повідомленні облради у фейсбуці.

Повідомляється, що від Нововодолазької селищної ради надійшов лист-звернення та пакет документів щодо ухвалення обласною радою рішення клопотати перед законодавцями про перейменування села на Харківщині.

14 лютого на сесії Харківська облрада ухвалила рішення «Про перейменування села Ватутіне Харківського району Харківської області». Тепер відповідний проект має розглянути парламент.

Нововодолазький селищний голова Олександр Єсін у коментарі «Суспільне Харків» пояснив, що багато хто подумав, що нова назва – на честь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, але насправді назва розшифровується як «за лугом», бо село розташовується «за лугом біля річки Вільхуватка».


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