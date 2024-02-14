Керівницю апарату Харківської ОВА, яку підозрюють у корупції, звільнили

Керівницю апарату Харківської обладміністрації Вікторію Белявцеву звільнили за угодою сторін 13 лютого.

Про це Суспільне Харків повідомила речниця обладміністрації Олена Шаповал.

“Вона написала заяву на звільнення ще 5 лютого. До 13 лютого Вікторія Белявцева була у відпустці”, — повідомила Олена Шаповал.

За її словами, на місце керівника апарату поки нікого не призначили.

Керівницю апарату Харківської ОВА Вікторію Белявцеву підозрюють у службовому підробленні та заволодінні сумою понад 15 млн гривень.