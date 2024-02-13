Кримінал

Посадовиця Харківської ОВА причетна до заволодіння 15 млн грн на гуманітарній допомозі

13 Лютого 2024 18:35
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сап, набу
Правоохоронці викрили посадовицю Харківської ОВА / Фото: НАБУ

Правоохоронці викрили посадовицю Харківської обласної військової адміністрації та ще трьох учасників схеми заволодіння понад 15 мільйонами гривень під час закупівлі харчів для гуманітарних потреб.

Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро. 

Слідство встановило, що у березні 2022 року ОВА, «Укрзалізниця» та приватне товариство уклали тристоронній договір на постачання продовольчих товарів відповідно до державної програми, яка передбачає безоплатну роздачу продукції населенню в прифронтових областях і на деокупованих територіях.

Надалі посадовиця ОВА з іншими учасники схеми підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції, на підставі яких «Укрзалізниця» перерахувала приватному товариству понад 15 млн грн. 

У грудні 2022 року учасники схеми дізнались про наявність кримінального провадження щодо цієї гуманітарної допомоги. Тоді, щоб уникнути викриття, посадовиця вирішила замаскувати невидачу продуктів населенню. Підроблені документи свідчили про нібито зберігання цієї продукції на інших складах, хоча її взагалі не було.

Нині продукцію ОВА вже поставили та відшкодували завдані збитки.

Підозру оголосили:

  • керівниці апарату Харківської ОВА;
  • директорці приватного товариства та її заступнику;
  • директору регіонального управління приватного товариства.

Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють причетність інших людей.


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