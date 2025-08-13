Кабмін розширив перелік освітян, які можуть отримати відстрочку від мобілізації

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який розширює перелік категорій освітян, що можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Відстрочку зможуть отримати педагоги закладів вищої та позашкільної освіти державної і комунальної форм власності, якщо вони:

мають науковий ступінь;

працювали станом на 1 січня 2025 року;

продовжують працювати за основним місцем роботи.

За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, документ встановлює державні гарантії у сфері освіти та усуває прогалини в законодавстві, якими могли користуватися для ухилення від служби.