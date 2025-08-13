        Суспільство

        Кабмін розширив перелік освітян, які можуть отримати відстрочку від мобілізації

        Федір Олексієв
        13 Серпня 2025 20:42
        Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який розширює перелік категорій освітян, що можуть отримати відстрочку від мобілізації.

        Відстрочку зможуть отримати педагоги закладів вищої та позашкільної освіти державної і комунальної форм власності, якщо вони:

        • мають науковий ступінь;
        • працювали станом на 1 січня 2025 року;
        • продовжують працювати за основним місцем роботи.

        За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, документ встановлює державні гарантії у сфері освіти та усуває прогалини в законодавстві, якими могли користуватися для ухилення від служби.


