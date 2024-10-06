Політика

ISW: Збільшення виплат російським контрактникам навряд чи допоможе наростити їх набір
6 Жовтня 2024 09:26
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росія
Ілюстративне фото / Фото ТАСС

Зростання одноразових виплат за укладення військового контракту з російським Міноборони та інші фінансові стимули навряд чи допоможуть істотно збільшити кількість російських новобранців на війні з Україною, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Заплановані в проєкті трирічного федерального бюджету 90 млрд рублів на одноразові виплати за укладення військового контракту – це свідчення того, що «Кремль планує й надалі покладатися на поточні зусилля з криптомобілізації для задоволення потреб у живій силі для війни в Україні», зазначають аналітики інституту у свіжому аналітичному зведенні. Цих коштів вистачить на 225 тис. нових контрактників, за умови, що не зміниться сума одноразової виплати, нещодавно підвищена до 400 тис. рублів, нагадують вони.

На думку аналітиків ISW, значне збільшення фінансових стимулів останніми місяцями свідчить про те, що колишні «зусилля з вербування були недостатніми для збереження постійного припливу нових сил», необхідних для підтримки темпу наступу на фронті. За оцінкою ISW, існують середньо- і довгострокові обмеження на кількість новобранців, яку може генерувати нинішня російська кампанія з криптомобілізації, і «збільшення фінансових стимулів навряд чи істотно усуне ці обмеження», резюмують експерти інституту.


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