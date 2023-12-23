Політика

ISW: Україна може отримати першу партію F-16 до кінця року

23 Грудня 2023 10:37
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ISW, F-16

Україна, найімовірніше, отримає першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року, припускають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 22 грудня підтвердив, що Нідерланди готують перші 18 винищувачів F-16 для передачі Україні.

В ISW зауважують, що хоча Рютте не підтвердив терміни поставки F-16, у нещодавньому стратегічному документі Міністерства оборони Естонії зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже взяли на себе зобов’язання передати Україні F-16 «до кінця року [2023]».

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.

Нині українські льотчики проходять навчання на F-16. Типовий курс підготовки на F-16 триває близько шести місяців. Однак офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи будуть слідувати стандартній моделі, оскільки курс відповідатиме потребам України в захисті неба від російських літаків, безпілотників і ракет.

Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.


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