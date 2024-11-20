Суспільство

ISW: удари України по території РФ знизять військовий потенціал Росії
20 Листопада 2024 07:50
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рф, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Удари України по російській території є ключовими для послаблення потенціалу російських військових на всьому фронті.

Про це повідомляє ISW.

У ніч на 19 листопада українські сили вперше завдали удару по території РФ, атакувавши склад боєприпасів у Карачеві Брянської області, через кілька днів після отримання дозволу на такі операції.

Український Генштаб повідомив, що удар по складу 67-го Головного військово-артилерійського управління (ГРАУ) 1046-го Центру матеріально-технічного забезпечення спричинив детонацію і серію з 12 вторинних вибухів.

Раніше західні джерела пояснили можливість використання Україною західних систем далекого радіусу дії для ударів по російських військових об’єктах. Верховний комісар ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що США дозволили Україні використовувати їхню зброю на відстані до 300 км на території Росії. Помічник держсекретаря США Брайан Ніколс заявив, що президент Джо Байден санкціонував використання цієї зброї для самозахисту України.

ISW раніше відзначав, що відсутність можливості України завдавати дальні удари по території РФ забезпечувала росіянам безпеку в тилу, що дозволяло проводити військові операції проти України.

“Дальні удари України по військових об’єктах у глибині Росії мають критичне значення для зменшення російського військового потенціалу. Дозволи на такі удари можуть суттєво вплинути на здатність Росії вести війну”.

Україна лише недавно отримала озброєння та можливості для проведення сучасних масштабних операцій. Аналітики зазначають, що подальше нарощування підтримки з боку Заходу дозволить Україні проводити значні контрнаступи.

“Отримані Україною системи та можливості необхідні для ефективного ведення багатопрофільних бойових дій. Українські війська зможуть продемонструвати свою ефективність за умови належного забезпечення”.

Експерти підкреслюють, що безперервна підтримка Заходу є важливою для визволення окупованих територій та нанесення значних втрат російським силам, що змусить керівництво РФ переглянути свою стратегію.

Україна повинна мати перевагу в будь-яких майбутніх переговорах з Росією, і Захід має зацікавленість у зміцненні її позицій для можливих мирних домовленостей.


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