ISW: Росія внесла зміни до системи командування та контролю

Російські сили зробили значні зміни у системі командування та контролю операцією в Україні з метою убезпечити інфраструктуру командування та покращити обмін інформацією. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Центр безпеки та нових технологій (CSET) 6 вересня повідомив, що російські війська перенесли штаби за межі досяжності більшості українських ударних систем та розмістили передові командні пункти за добре захищеними позиціями, нагадують аналітики.

Крім того, в Центрі зазначили, що ЗС РФ покращила зв’язок між командними пунктами та підрозділами на фронті, за рахунок прокладання польових кабелів та використання більш надійного радіозв’язку.