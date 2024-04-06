ISW: РФ вже не так сильно занепокоєні втратами в бронетехніці і танках

Нещодавнє посилення темпів російських наступальних операцій в Україні, ймовірно, призведе до збільшення втрат у живій силі та матеріальних засобах, але Міністерство оборони Росії, як видається, успішно пом’якшує ці втрати.

Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), за останній тиждень російські війська провели кілька механізованих штурмів приблизно на рівні взводу, роти і батальйону на захід від Бахмута біля Часів Яру, на захід від Кремінної біля Тернів і на захід від Авдіївки біля Бердичева, Семенівки і Тоненького після того, як після початку кампанії із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року вони провели переважно піхотні “м’ясні” атаки по всьому театру бойових дій. Попередня модель російських піхотних атак не передбачала широкомасштабного використання бронетехніки за рахунок більших втрат живої сили, і, схоже, Росія успішно використала свої поточні зусилля з мобілізації, щоб компенсувати збільшені втрати живої сили.

Заступник начальника Головного управління військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив 15 січня, що Росія вербує близько 30 000 осіб на місяць, яких російські військові використовують для поповнення втрат особового складу в Україні та формування резервів тактичного і оперативного рівня.

Нова тенденція, згідно з якою російські війська зараз використовують більше транспортних засобів, ніж це було раніше, для тактичних штурмів, свідчить про те, що російські військові, ймовірно, вже не так сильно занепокоєні втратами в бронетехніці і танках.

Британський Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) повідомив, що Росія, ймовірно, здатна підтримувати нинішній рівень втрат техніки (понад 3000 бойових броньованих машин на рік) протягом щонайменше двох-трьох років, в основному за рахунок реактивації техніки зі сховищ.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомляв, що російська оборонна промисловість може виробляти 250-300 “нових і ретельно модернізованих” танків на рік і може відремонтувати ще близько 250-300 пошкоджених танків на рік, припускаючи, що Росія може компенсувати свої втрати техніки в Україні, відновлюючи техніку з радянських складів.

“Кремль навряд чи вдасться до непопулярних заходів з мобілізації людських ресурсів чи економічної мобілізації в короткостроковій перспективі, якщо тільки російські втрати в живій силі чи матеріальних засобах значно не зростуть і не перевищать рівень, з яким може впоратися нинішня мобілізаційна кампанія та оборонні виробничі потужності Росії. Нещодавня інтенсифікація механізованих атак на сході України вказує на те, що російське командування, схоже, вважає, що Росія здатна компенсувати втрати від цих посилених механізованих атак, готуючись до прогнозованої наступальної операції влітку 2024 року”, – зазначається в доповіді ISW