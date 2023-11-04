Інтерв’ю Залужного викликало “панічні настрої” у стані партнерів – Жовква

Заступник голови офісу президента України Ігор Жовква заявив, що інтерв’ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного журналу The Economist про ситуацію на фронті викликало «панічні настрої» у міжнародних партнерів. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Мені надійшов дзвінок одного з керівників кабінетів лідерів (країн-партнерів), і вони в паніці питають: “Що доповідати моєму лідерові? Ви справді в глухому куті?” Ми такого ефекту хотіли досягти цією статтею?», — заявив Жовква.

На його думку, те, що відбувається на фронті, не потрібно коментувати, тому що це «полегшує роботу агресору». Жовква вважає, що «зброя любить тишу», а розмови про неї «завдають шкоди».

«Якщо таким чином [завдяки статті] ми якимось чином досягнемо успіхів, можливо, це дуже глибокий якийсь стратегічний задум. Але мені, наприклад, відверто кажучи, [здається] це дуже дивним», — додав заступник Єрмака.

1 листопада в журналі The Economist вийшло інтерв’ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якому він зокрема заявив, що війна з Росією «зайшла в глухий кут», а український наступ ризикує змінитися позиційною війною, яка може затягтися на роки.

У самій Україні та на Заході журналісти та військові експерти вважали, що Залужний дав інтерв’ю здебільшого з метою чинити тиск на західних союзників, щоб вони збільшили масштаби військової допомоги Україні.