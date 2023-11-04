Політика

Інтерв’ю Залужного викликало “панічні настрої” у стані партнерів – Жовква

4 Листопада 2023 13:24
читать на русском →
Залужний, опу

Заступник голови офісу президента України Ігор Жовква заявив, що інтерв’ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного журналу The Economist про ситуацію на фронті викликало «панічні настрої» у міжнародних партнерів. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Мені надійшов дзвінок одного з керівників кабінетів лідерів (країн-партнерів), і вони в паніці питають: “Що доповідати моєму лідерові? Ви справді в глухому куті?” Ми такого ефекту хотіли досягти цією статтею?», — заявив Жовква.

На його думку, те, що відбувається на фронті, не потрібно коментувати, тому що це «полегшує роботу агресору». Жовква вважає, що «зброя любить тишу», а розмови про неї «завдають шкоди».

«Якщо таким чином [завдяки статті] ми якимось чином досягнемо успіхів, можливо, це дуже глибокий якийсь стратегічний задум. Але мені, наприклад, відверто кажучи, [здається] це дуже дивним», — додав заступник Єрмака.

1 листопада в журналі The Economist вийшло інтерв’ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якому він зокрема заявив, що війна з Росією «зайшла в глухий кут», а український наступ ризикує змінитися позиційною війною, яка може затягтися на роки.

У самій Україні та на Заході журналісти та військові експерти вважали, що Залужний дав інтерв’ю здебільшого з метою чинити тиск на західних союзників, щоб вони збільшили масштаби військової допомоги Україні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Листопада 2023 16:55

Глава ЄК у Києві анонсувала надання звіту щодо розширення ЄС
4 Листопада 2023 16:33

На Куп’янському напрямку ворог зазнав значних втрат – Сирський
4 Листопада 2023 16:11

Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 530 залізничників
4 Листопада 2023 15:47

Зеленський зробив заяву щодо перемовин з РФ
4 Листопада 2023 15:12

Зеленський відреагував на статтю Залужного
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки