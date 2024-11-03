Суспільство

Ігнат підтвердив інформацію про направлення військовослужбовців ППО в піхоту
3 Листопада 2024 13:51
читать на русском →
ппо
Мобільна вогнева група / Фото «Гуркіт» @HurkitCO

Колишній спікер Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив інформацію нардепа Мар’яни Безуглої, що багатьох воїнів із частин Повітряних сил направляють у піхоту.

«Так, підтверджую, направляють! Не від хороших часів… і багато, і це дуже болісно для ПС оті направлення. І, звісно, це певним чином впливає на загальну картину. Але є відповідні рішення, маємо їх виконувати, і розумієте чому!», – прокоментував ексспікер ВС.

Водночас Ігнат заявив, що Безугла маніпулює даними.

«Поясню, чому бреше Офіс Мар’яни! Шахеди збивають не лише Повітряні Сили, а всі Сили оборони (про що я особисто пишу у ранкових зведеннях Повітряних Сил і бачу ВСЮ!!! картину) — це Повітряні Сили, Сухопутні війська, ВМС, ДШВ, прикордонники і всі-всі, хто має чим.

Скажімо, сьогодні зранку за результатами бойової роботи, шахеди збито завдяки спільним зусиллям ВСІХ Сил оборони, не буду конкретизувати (не маю права)!

Зрештою, і відсоток збиття «шахедів» аж ніяк не зменшився, є щоденні офіційні звіти! Поясню ще раз — разом із шахедами вже другий місяць поспіль летить іще дещо, зліплене, як то кажуть, «з гівна і палок», яке ми у зведеннях називаємо «БпЛА невстановленого типу». Їх половина — вони маркуються як «локаційно втрачені».

Тому брехня про “менше збивають” — очевидна!» – написав Юрій Ігнат у Facebook.

Раніше Безугла заявила про те, що «шахеди» в Україні стали збивати гірше. За її словами, це пов’язано з тим, що військовослужбовців ППО переводять у піхоту.

Депутатка також заявляла, що на передову відправили авіатехніків і медиків із госпіталів.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Листопада 2024 13:51

Ігнат підтвердив інформацію про направлення військовослужбовців ППО в піхоту
3 Листопада 2024 15:24

Google “засвітив” розміщення українських військових систем
3 Листопада 2024 12:57

Зеленський: за минулий тиждень на Україну скинули 900 бомб, майже 500 дронів і 30 ракет
3 Листопада 2024 10:34

Лубінець відповів Захаровій щодо полонених
3 Листопада 2024 09:33

Сили оборони збили 66 ударних БПЛА і одну ракету
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки