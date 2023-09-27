Ігнат: Опанування F-16 на симуляторах пришвидшить навчання українських пілотів за кордоном

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що опановування українськими бойовими пілотами винищувачів F-16 за допомогою симуляторів значно пришвидшить їхнє навчання за кордоном.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Тут даються команди англійською мовою — це теж допомагає. Таким чином, працювати у складі підрозділів, у парах, виконувати місію та завдання у віртуальній реальності – це дійсно те, що може пришвидшити процес навчання саме за кордоном”, — пояснив Ігнат.

За його словами, пілоти знайомляться з кабіною літака F-16 у віртуальній реальності у вільний від бойових завдань час. У програмне забезпечення симуляторів завантажено карти території України, в тому числі й окуповані території, тому “льотчики можуть туди полети, постріляти та повернутися”.

“Це дозволяє їм швидше адаптуватися, швидше зрозуміти принципи нового для них літака у майбутньому”, — сказав речник Повітряних сил ЗСУ.