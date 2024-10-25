Кримінал

Хусити отримували від РФ супутникові дані для нападу на торгові судна в Червоному морі – WSJ
25 Жовтня 2024 08:39
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рф, чорне море
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Хусити отримували від РФ супутникові дані для для нанесення ракетних та дронових атак на торгові кораблі в Червоному морі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, серед яких представники міністерств оборони європейських країн.

Два джерела стверджують, що російські супутникові дані допомогли хуситам розширити свої удари. Зазначається, що дані передавали через Корпус вартових ісламської революції Ірану.

Атаки хуситів призвели до збоїв у світовій торгівлі, оскільки вантажовідправникам довелося перенаправляти судна на більш протяжний і дорожчий маршрут навколо Африки.

WSJ пише, що допомога Росії хуситам демонструє, наскільки далеко готовий зайти очільник Кремля Володимир Путін, щоб підірвати західний економічний і політичний порядок під керівництвом США. До квітня 2024 року Штати витратили близько мільярда доларів на знищення безпілотників і ракет хуситів і захист судноплавства в Червоному морі. Також Вашингтон направив у регіон бомбардувальники B-2 Spirit для ударів по арсеналах хуситів.

Хусити почали атакувати західні судна в Червоному морі після початку війни між Ізраїлем і пропалестинським угрупованням ХАМАС наприкінці минулого року. З листопада 2023 року хусити обстріляли понад 100 суден, потопили два з них і захопили одне.


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