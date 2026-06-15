Кількість загиблих у Києві зросла до п’яти: серед 34 поранених — двоє дітей

У Києві кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки 15 червня зросла до п’яти людей. Ще 34 людини дістали поранення, серед них — двоє дітей.

Про це повідомили в ДСНС України.

“Одна з постраждалих, яка перебувала в тяжкому стані, померла в лікарні. П’ять жертв у столиці внаслідок масованої атаки”, — написав мер Києва Віталій Кличко.

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Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків масованої російської атаки на Київ.

Пожежу на території Києво-Печерської лаври ліквідували. Площа пожежі на даху Успенського собору склала близько 800 квадратних метрів.

Також загасили пожежу в будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу “Мистецький арсенал”, де вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.

Наразі роботи з ліквідації наслідків тривають ще на трьох локаціях, де російські удари пошкодили об’єкти цивільної та житлової інфраструктури столиці.