Трамп заявив про відновлення руху суден через Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив, що судна почали вільно проходити через Ормузьку протоку після досягнення домовленостей між Вашингтоном і Тегераном.

У дописі в соцмережі Truth Social американський лідер повідомив, що через протоку вже рухаються кораблі, багато з яких перевозять нафту, повідомляє CNN.

«Судна починають рухатися, багато з них завантажені нафтою та виходять з Ормузької протоки. Вони йдуть південним маршрутом, який є абсолютно безпечним і надійним», — написав Трамп.

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Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що Сполучені Штати та Іран підписали цифрову угоду. За його словами, документ було оформлено напередодні, а подальші деталі щодо повноцінного відкриття протоки мають бути узгоджені під час технічних переговорів.

Водночас навколо термінів повного відновлення судноплавства через Ормузьку протоку продовжують звучати різні заяви. Раніше Трамп стверджував, що вона відкриється вже у п’ятницю після укладення домовленостей у Швейцарії.

Іранські напівофіційні інформаційні агентства, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції, повідомляють, що Тегеран дозволить вільний прохід суден протягом 60 днів, поки триватимуть подальші переговори. Після завершення цього періоду Іран нібито планує запровадити плату за прохід через протоку.

Попри оптимістичні заяви сторін, представники міжнародної судноплавної галузі наголошують, що ситуація в районі Ормузької протоки залишається ризикованою. У галузі зазначають, що поки не вважають умови достатньо безпечними для повномасштабного відновлення транзиту суден.

Ормузька протока є одним із найважливіших морських шляхів світу для транспортування нафти та скрапленого природного газу, тому будь-які обмеження судноплавства в цьому районі мають значний вплив на світові енергетичні ринки.