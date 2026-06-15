Adidas знову відкрив магазин у Харкові після чотирьох років перерви

Компанія Adidas відновила роботу свого магазину в Харкові після чотирирічної перерви, спричиненої початком повномасштабної війни.

Про це повідомив генеральний директор Adidas Україна Ігор Маринич. За його словами, після чотирьох років перебування у «замороженому» стані компанія знову відкриває двері для клієнтів і спортсменів у Харкові.

Маринич назвав Харків містом героїв та подякував команді Adidas Україна за стійкість і відданість справі.

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«Разом ми творимо історію. Ми продовжуємо через спорт змінювати життя людей на краще», — зазначив він.

Генеральний директор компанії також наголосив, що безпека співробітників і споживачів залишається головним пріоритетом у роботі Adidas.

За словами Маринича, компанія продовжить підтримувати харків’ян та розвивати спортивну спільноту міста.

«Разом із людьми Харкова ми продовжимо боротися за нашу спільну перемогу», — додав він.

Магазин у форматі дисконт-центру запрацював на вулиці Героїв Харкова, 199.

Після початку повномасштабного вторгнення Adidas закрив усі торгові точки в Україні через безпекову ситуацію. Проте вже влітку 2022 року бренд поступово почав відновлювати роботу магазинів.