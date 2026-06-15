У Києві після атаки РФ згорів костюмний цех кіностудії Довженка: з’явилися фото наслідків удару

Унаслідок російської атаки на Київ 15 червня пошкоджено Національну кіностудію імені Олександра Довженка. Пожежа знищила костюмний цех та найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.

Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна.

Після влучання на території кіностудії виникла пожежа. Внаслідок атаки пошкоджено костюмний цех та інші корпуси та будівлі студії.

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“Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу”, — повідомила Бережна.

На місці працюють рятувальні та екстрені служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.

Тетяна Бережна заявила, що Росія продовжує атакувати не лише цивільну інфраструктуру, а й культурні установи.

“Знищення культурних осередків є спробою завдати удару по пам’яті, історії та самобутності українського народу”, — наголосила вона.