Будинок відомої української гімнастки постраждав під час атаки РФ на Київ

Багатоквартирний будинок, у якому мешкає віцечемпіонка Європи 2023 року з художньої гімнастики Єва Мелещук, зазнав пошкоджень під час масованої російської атаки на Київ у ніч на 15 червня.

Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram, опублікувавши фото та опис наслідків обстрілу, пише Суспільне Спорт.

За словами Мелещук, під час повітряної атаки вона перебувала в укритті. Одна з балістичних ракет вибухнула поблизу житлового комплексу, де вона проживає.

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«Буквально наш дім. Найстрашніша ніч у моєму житті. Ми нещодавно переїхали сюди і кілька років думали, що саме тут хочемо оселитися назавжди. Наша квартира неушкоджена, ми живі й у безпеці», — написала спортсменка.

Вона розповіла, що разом з іншими мешканцями провела ніч у підземному паркінгу. За її словами, вибуховою хвилею було пошкоджено вхід до паркінгу, знищено ліфти, а на одному з підземних рівнів частково обвалилася стеля.

«Одна з ракет зруйнувала будівлю поруч із нашою в житловому комплексі. Є поранені люди. Навколо все горить, заповнене димом і уламками скла», — зазначила Мелещук.

Після атаки гімнастка також опублікувала емоційне звернення, у якому засудила російську агресію та підтримку країни-агресора.

“Я ненавиджу Росію і всіх, хто продовжує її підтримувати. Я ненавиджу, що досі є люди, які не розуміють, що ця держава скоює геноцид проти українців, нашої землі та самого нашого існування”, – написала Мелещук в Instagram.

У ніч проти 15 червня російські війська завдали масованого удару по Києву та інших містах України. За даними міської влади, у столиці загинули п’ятеро людей, понад 30 отримали поранення, серед них двоє дітей. Пожежі та руйнування були зафіксовані в кількох районах міста.

Кілька тижнів тому внаслідок іншої масованої атаки на Київ було пошкоджено стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. Також руйнувань зазнала будівля поруч із будинком батьків української тенісистки Марти Костюк.