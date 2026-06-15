Сина кронпринцеси Норвегії засудили до чотирьох років ув’язнення за зґвалтування

Суд в Осло засудив 29-річного Маріуса Борга Хойбі, сина кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт, до чотирьох років ув’язнення за двома епізодами зґвалтування та низкою інших правопорушень, повідомляє AFP.

Хойбі, який є сином Метте-Маріт від стосунків до її шлюбу з кронпринцом Гоконом у 2001 році, постав перед судом за 40 пунктами обвинувачення, серед яких були зґвалтування, домашнє насильство, погрози та порушення правил дорожнього руху. Максимальне покарання у справі могло сягати 16 років позбавлення волі.

Одне із зґвалтувань, за яке його визнали винним, сталося у 2018 році в офіційній резиденції кронпринца та кронпринцеси. Водночас суд виправдав Хойбі за двома іншими епізодами зґвалтування.

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Також його визнали винним у систематичному домашньому насильстві щодо колишньої дівчини, погрозах, порушеннях правил дорожнього руху та інших злочинах. Прокуратура вимагала для нього сім років ув’язнення.

Сам Хойбі заперечував найсерйозніші звинувачення, зокрема у зґвалтуваннях і домашньому насильстві. Його захист просив призначити покарання у вигляді 18 місяців ув’язнення за інші злочини, які він визнав, серед них перевезення 3,5 кілограма марихуани, побиття та погрози.

Судовий процес тривав з 3 лютого до 19 березня. Під час слухань обвинувачення стверджувало, що сексуальні контакти спочатку були добровільними, однак згодом жінки перебували у стані сну або непритомності та не могли дати згоду на подальші дії.

Справу було відкрито після арешту Хойбі у серпні 2024 року за підозрою в нападі на свою тодішню дівчину. Під час розслідування поліція виявила на його телефонах і комп’ютерах відеозаписи, які, за версією слідства, зафіксували епізоди зґвалтувань. Жінки, які фігурували на цих записах, за даними правоохоронців, не знали про події, відображені на відео.

Гучний скандал завдав удару по репутації норвезької монархії та сприяв зниженню рівня суспільної підтримки королівської родини, хоча вона й надалі залишається популярною серед населення.