Прикордонники “Гарту” зірвали спроби прориву росіян на півночі Харківської області

Російські війська минулого тижня продовжували спроби штурмових дій на Південно-Слобожанському напрямку в зоні відповідальності прикордонної бригади «Гарт».

Як повідомили у бригаді, малі піхотні групи противника намагалися проникнути через державний кордон України на північ Харківської області для подальшого накопичення сил.

За даними військових, розвідувально-ударні групи безпілотних систем «Гарту» виявляли російських військових як на території РФ, так і в укриттях уже на українській території.

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Для ураження противника застосовували ударні дрони, артилерію та міномети. У результаті було знищено 23 окупантів, ще 15 зазнали поранень.

У бригаді наголосили, що підрозділи «Гарту» у складі Сил оборони України продовжують придушувати всі спроби російських військ прорватися на Південно-Слобожанському напрямку.

Південно-Слобожанський напрямок охоплює прикордонні райони Харківської області, де російські війська регулярно здійснюють спроби проникнення малими штурмовими групами та диверсійними підрозділами.