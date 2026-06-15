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        Прикордонники “Гарту” зірвали спроби прориву росіян на півночі Харківської області

        Віктор Алєксєєв
        15 Червня 2026 15:24
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        Російські війська минулого тижня продовжували спроби штурмових дій на Південно-Слобожанському напрямку в зоні відповідальності прикордонної бригади «Гарт».

        Як повідомили у бригаді, малі піхотні групи противника намагалися проникнути через державний кордон України на північ Харківської області для подальшого накопичення сил.

        За даними військових, розвідувально-ударні групи безпілотних систем «Гарту» виявляли російських військових як на території РФ, так і в укриттях уже на українській території.

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        Для ураження противника застосовували ударні дрони, артилерію та міномети. У результаті було знищено 23 окупантів, ще 15 зазнали поранень.

        У бригаді наголосили, що підрозділи «Гарту» у складі Сил оборони України продовжують придушувати всі спроби російських військ прорватися на Південно-Слобожанському напрямку.

        Південно-Слобожанський напрямок охоплює прикордонні райони Харківської області, де російські війська регулярно здійснюють спроби проникнення малими штурмовими групами та диверсійними підрозділами.


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