Внаслідок удару РФ по Харкову молода рятувальниця втратила руку

Випускниця Національного університету цивільного захисту України Олександра Щебілова зазнала тяжких поранень внаслідок російського ракетного удару по Харкову в ніч на 15 червня.

Про це повідомило Суспільне Харків з посиланням на навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки НУЦЗ України.

За інформацією навчального закладу, внаслідок атаки жінка втратила праву руку. Наразі вона перебуває в лікарні.

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Речник Головного управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко повідомив, що Олександра Щебілова нещодавно розпочала службу в підрозділах ДСНС регіону.

За його словами, загалом внаслідок удару були поранені дев’ятеро людей, серед яких шестеро співробітників ДСНС. Частина постраждалих перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова в ніч на 15 червня. Після першої атаки окупанти здійснили повторний удар по місцю роботи екстрених служб.

Унаслідок повторної атаки загинули рятувальники Дмитро Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко, а також працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексій Дророжкін.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, загалом у Холодногірському районі поранення дістали 13 людей. П’ятьох постраждалих госпіталізували, серед них одномісячна дитина, дві жінки та двоє чоловіків, які перебувають у реанімації.