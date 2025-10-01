        Суспільство

        Киянин чотири дні блукав Карпатами: рятувальники розшукали мандрівника та передали медикам

        Галина Шподарева
        1 Жовтня 2025 17:26
        Киянин заблукав у Карпатах, знадобилася допомога рятувальників / Фото: ГУ ДСНС України у Закарпатській області
        Киянин заблукав у Карпатах, знадобилася допомога рятувальників / Фото: ГУ ДСНС України у Закарпатській області

        30 вересня о 19:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення від чоловіка, який заблукав під час сходження на гору Говерла та потребував допомоги рятувальників.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

        Як з’ясувалося, 40-річний киянин, проходячи туристичний маршрут із селища Ворохта сусідньої Івано-Франківщини до Говерли, втратив орієнтири місцевості та заблукав. На четвертий день мандрівки чоловік зрозумів, що для самостійного повернення йому бракує сил, і зателефонував рятувальникам.

        Гірські пошуковці з села Видричка Рахівського району розшукали чоловіка менш ніж за півтори години в районі полонини Олан. Він був знесилений та зазнав переохолодження.

        Мандрівника транспортували до села Луги та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

        У Карпатах знайшли мандрівника з Києва / Фото: ГУ ДСНС України у Закарпатській області

