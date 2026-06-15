У Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

У Іркутській області РФ зазнав катастрофи важкий надзвуковий дальній бомбардувальник Ту-22М3.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми даними, літак впав у районі міста Свірськ на березі річки Ангара. Очевидці стверджують, що члени екіпажу встигли залишити борт за допомогою парашутів.

Реклама

Реклама

Інформації про загиблих або постраждалих наразі немає.

На оприлюднених у соціальних мережах кадрах видно густий стовп диму, який здіймається над місцем падіння літака.

Причини авіакатастрофи поки що офіційно не називаються. Російська влада та військове командування на момент публікації не оприлюднили детальної інформації щодо інциденту.

Ту-22М3 є дальнім надзвуковим бомбардувальником, який перебуває на озброєнні Повітряно-космічних сил Росії та використовується, зокрема, для завдання ракетних ударів по Україні.