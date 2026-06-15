У Харкові судитимуть викладачку вишу, яку обвинувачують у держзраді

У Харкові до суду скерували обвинувальний акт стосовно старшої викладачки англійської мови одного з місцевих університетів, яку обвинувачують у державній зраді.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, жінка була прихильницею «русского мира» та неодноразово відвідувала Росію як після 2014 року, так і після початку повномасштабного вторгнення. Саме під час однієї з таких поїздок її нібито завербували представники російських спецслужб.

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Слідчі встановили, що восени 2025 року обвинувачена через Telegram почала спілкуватися з трьома представниками спецслужби Міністерства оборони РФ і погодилася виконувати їхні завдання.

За версією правоохоронців, жінка збирала інформацію про місця розташування та переміщення українських військових у Харкові. Отримані відомості вона передавала своїм кураторам у вигляді фотографій, відеозаписів, скриншотів із Google Maps та текстових повідомлень.

У прокуратурі зазначають, що ця інформація могла бути використана російськими військами для завдання прицільних ударів по позиціях Сил оборони України.

Для конспірації, за даними слідства, викладачка користувалася окремим телефоном, вела листування англійською мовою та регулярно видаляла повідомлення. Її діяльність тривала до січня 2026 року.

Жінку затримали та взяли під варту. Їй інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Справу розглядатиме Київський районний суд Харкова. У разі доведення вини обвинуваченій загрожує довічне позбавлення волі.

Водночас відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.