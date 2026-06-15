Суд у Лондоні засудив двох уродженців України за підпали об’єктів, пов’язаних із прем’єром Британії

Суд Олд-Бейлі в Лондоні визнав винними двох чоловіків у змові з метою підпалу майна та автомобіля, пов’язаних із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає BBC.

Вирок винесено 22-річному громадянину України Роману Лавриновичу та 27-річному уродженцю України, громадянину Румунії Станіславу Карпюку.

За даними слідства, у травні 2025 року в північному Лондоні було підпалено автомобіль Toyota, який раніше належав Стармеру. Через кілька днів сталися пожежі у двох житлових будинках, пов’язаних із британським прем’єром. Один із них на той момент орендувала сестра дружини Стармера, хоча сам політик залишався власником нерухомості.

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Прокуратура стверджувала, що Лавринович здійснив підпали після вербування через інтернет користувачем Telegram під псевдонімом «El Money», який спілкувався російською мовою та обіцяв грошову винагороду.

Суд визнав Лавриновича винним у пошкодженні майна вогнем із нехтуванням можливими наслідками для життя людей. Водночас його виправдали за більш тяжкими обвинуваченнями, які передбачали намір створити загрозу життю.

Третій обвинувачений у справі, 35-річний Петро Починок, був виправданий за звинуваченням у змові з метою підпалу.

Слідство встановило, що після останнього підпалу контакт під псевдонімом «El Money» надсилав Лавриновичу повідомлення про майбутню оплату в криптовалюті та радив позбутися одягу. Також він попереджав, що атакований будинок належить «дуже високопоставленій особі у Британії», та рекомендував залишити місто.

Лавриновича затримали через кілька годин після цих повідомлень.

Під час процесу захист намагався отримати додаткову інформацію про особу «El Money», припускаючи можливий зв’язок цього контакту зі спецслужбами. Адвокати стверджували, що їхній підзахисний діяв під тиском і відчував залякування з боку свого куратора. Однак суд відмовив у задоволенні цього клопотання, вважаючи такі відомості не пов’язаними з питаннями, які мала розглядати колегія присяжних.