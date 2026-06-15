У Польщі п’яний українець на смерть збив пішохода: у машині з винуватцем ДТП був росіянин

У польському Любліні 55-річний громадянин України на смерть збив пішохода на пішохідному переході. Після аварії водій та двоє пасажирів, серед яких був громадянин Росії, втекли з місця події.

Про це повідомили в поліції Люблинського воєводства.

Аварія сталася 12 червня близько 13:15 у Любліні на проспекті Сікорського. За даними поліції, 55-річний громадянин України, який керував автомобілем Volkswagen, збив на пішохідному переході 68-річного чоловіка.

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Постраждалого у критичному стані доставили до лікарні, де він помер від отриманих травм.

В автомобілі перебували троє людей: двоє громадян України та громадянин Росії.

За даними правоохоронців, після наїзду автомобіль зупинився лише за кілька сотень метрів від місця аварії. Водій і двоє пасажирів — 39-річний громадянин України та 38-річний громадянин Росії — залишили місце події, не надавши допомоги потерпілому.

Після затримання під час перевірки в усіх трьох виявили алкогольне сп’яніння. Вміст алкоголю в їхньому організмі становив від 1 до 2,5 проміле.

Суд задовольнив клопотання прокурора та заарештував водія на три місяці. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі за спричинення смертельної ДТП, втечу з місця аварії та ненадання допомоги постраждалому.

Пасажирам загрожує до трьох років ув’язнення за ненадання допомоги. Щодо одного з них планують подати клопотання про депортацію, до іншого застосовано поліцейський нагляд та заборону на виїзд з Польщі.