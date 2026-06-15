Зрадниця встановила камеру в готелі біля Київського моря для стеження за ППО

Військова контррозвідка СБУ затримала на Київщині агентку фсб, яка допомагала російським військам коригувати повітряні удари по столиці.

За даними слідства, жінка причетна до однієї з наймасштабніших атак Росії на Київ, яка відбулася 24 травня 2026 року. Після цього обстрілу вона отримала нове завдання щодо підготовки подальших ударів по місту.

Як встановили правоохоронці, агенткою виявилася безробітна мешканка Чорноморська Одеської області, яку російська спецслужба завербувала через Telegram-канал з пошуку «легких заробітків».

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Для виконання завдання вона під виглядом туристки прибула до готельного комплексу на узбережжі Київського моря. Оселившись у номері з видом на водосховище, жінка встановила у вікні смартфон із камерою та надала до нього віддалений доступ представникам фсб.

За версією слідства, російські спецслужби планували в режимі реального часу відстежувати місця розташування та роботу українських підрозділів протиповітряної оборони під час атак. У разі виявлення позицій зенітно-ракетних комплексів або мобільних вогневих груп окупанти могли використати ці координати для нових ударів.

Після атаки 24 травня жінка певний час не виходила на зв’язок, однак згодом отримала нове завдання щодо коригування обстрілів Києва.

Співробітники СБУ затримали її під час облаштування нового спостережного пункту в готельному номері біля Київського моря.

Під час обшуків у фігурантки вилучили два смартфони, ноутбук та чорнові записи, які, за даними слідства, підтверджують її співпрацю з ворогом.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою. У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ спільно з Управлінням СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.