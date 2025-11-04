Генштаб: знищено об’єкти “Лукойлу” і “Росхіму”, а також склад ПММ окупантів

У ніч на 4 листопада українські підрозділи завдали ударів по стратегічних об’єктах паливно-хімічної промисловості Росії, а також по складу пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Херсонщини. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, уражено інфраструктуру підприємства «Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез» у місті Кстово Нижньогородської області. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії з максимальним обсягом переробки до 18 мільйонів тонн на рік. Підприємство забезпечує паливом російські окупаційні війська. Унаслідок удару на території заводу зафіксовано пожежу, ступінь ураження уточнюється.

Також було уражено АТ «Стєрлітамакскій нєфтєхімічєскій завод» у Башкортостані. Це ключовий виробник компонентів для авіаційного гасу, що використовується у виготовленні високоякісного пального для російської авіації. Попередньо відомо про значні пошкодження одного з цехів.

Реклама

Реклама

Крім того, підтверджено результати попередніх ударів: на окупованій території Херсонщини знищено склад пально-мастильних матеріалів російських військ. Знищено близько 900 кубометрів ПММ у двадцяти еластичних резервуарах, а також дві насосні станції.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують системно знижувати воєнно-економічний потенціал Росії, аби послабити її наступальні можливості та змусити припинити агресію проти України.